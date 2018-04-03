Спортдайджест: футбольный Катар и ралли только для девушек

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева представляет обзор наиболее интересных новостей из мира скорости и силы.

Следующий за Россией чемпионат мира по футболу в 2022 году примет Катар. Сейчас там активно готовятся к этому спортивному событию. По всей стране идет масштабное строительство арен. Уже в этом году два стадиона, отстроенных с нуля в пригороде Дохи, будут сданы в эксплуатацию. Еще несколько спортивных объектов претерпели реновацию. Они стали более вместительными и удобными для посетителей.

В 2020-м в городе Лусаили, который возводят специально к чемпионату мира, появится один из лучших стадионов планеты. Арена будет отражать культурное наследие страны, а само здание получит форму паруса. Там пройдут открытие и финал мундиаля.

Без скандала как без ног Беспощадный российский футбол

Сноубордистка Анна Орлова снова вторая на мировом этапе фрирайд-тура. Произошло это в Швейцарии на заключительном этапе Кубка мира. 28-летняя Анна всего два очка уступила победительнице Марион Херти из Франции. В феврале Орлова также была второй на канадском этапе и тогда стала первой россиянкой, попавшей в призы в рамках мирового тура. Теперь после заключительного этапа известен итоговый зачет. В нем Анна заняла третье место.

В Марокко прошел ралли-рейд с участием только представительниц прекрасного пола. Отличительной особенностью «Ралли Газелей» — так называется этот старт — является запрет на использование электронных систем навигации. В пустыне участницам разрешено ориентироваться только с помощью карты и компаса. В такой ситуации скорость отходит на второй план. Победитель определяется по наименьшему километражу между контрольными пунктами дистанции. «Ралли Газелей» невероятно популярно. Каждый год в нем принимают участие больше 300 девушек в возрасте от 18 до 70 лет.

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