Баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол: команды из «города братской любви» в 2018-м выиграли уже два популярных чемпионата. И это только начало.
Американцев уже давно не интересует противостояние с другими странами. Они по праву считают свои североамериканские лиги сильнейшими в мире.
Победа команды из родного города в популярном чемпионате является для каждого болельщика особенным событием, ради которого он готов нацепить на себя всю имеющуюся атрибутику и целый день сходить с ума в компании подобных себе людей. Оно не удивительно — за 4 чемпионских титула в баскетболе, хоккее, бейсболе и американском футболе сражаются сразу 123 команды, за главный трофей в студенческом баскетбольном турнире — 351 университет.
У Филадельфии в этом году было уже два таких праздника. И, возможно, будет еще.
«Филадельфия Иглз» (НФЛ, американский футбол)
В феврале сенсационную победу в НФЛ одержала «Филадельфия Иглз», которая во всех решающих матчах играла без травмированной звезды, основного квотербека Карсона Вентца. В Супербоуле «орлы» отняли возможность выиграть 6-й чемпионский титул у легендарного 40-летнего Тома Брэди.
Трофей стал поистине историческим: «Иглз» впервые выиграли Супербоул, а команда из Филадельфии победила в ведущем североамериканском чемпионате впервые за 10 лет. Университет Вилланова (NCAA, баскетбол).
Спустя два месяца пришло время баскетбольного «Мартовского безумия». Это еще одно рейтинговое и сверхпопулярное спортивное событие, в котором 64 университетские команды бьются за звание сильнейшей в США. Университет Виллановы, базирующийся в Филадельфии и выигрывавший чемпионат два года назад, снова был одним из фаворитов.
Студенты Виллановы поняли слово «безумие» по своему: «+26», «+23», «+12», «+12», «+16», «+17». Ни в одном матче команда из Филадельфии не дала усомниться в своем превосходстве!
Впереди — плей-офф НБА и НХЛ, Филадельфия будет представлена и там. Даже если очередной «американской истории со счастливым концом» не произойдет, то у местных болельщиков есть отличный повод верить в светлое будущее.
«Филадельфия Сиксерс» (НБА, баскетбол)
Баскетбольные «Сиксерс» имеют талантливую молодежь, которая начала раскрываться и показала в этом сезоне лучший процент побед с 2001 года. Тогда, 17 лет назад, самым ценным игроком НБА признавался кумир миллионов мальчишек Аллен Айверсон, а за главный трофей «Филадельфия» боролась с неудержимыми «Лейкерс».
Креативные болельщики решили, что для победы в чемпионате все-таки понадобится ЛеБрон Джеймс, и разместили на улицах города биллборды, призывающие лучшего игрока НБА перевезти свои таланты в Филадельфию.
«Филадельфия Флайерс» (НХЛ, хоккей)
Хоккейные «Флайерс» тоже думают о будущем, несмотря на то, что их лидеры Клод Жиру и Якуб Ворачек переживают вторую молодость. Сегодня «Филадельфия» — единственный клуб в НХЛ, которому принадлежат права на 5 молодых хоккеистов из топ-50 юниоров страны. Среди них — самый талантливый вратарь мира, 19-летний Картер Харт, бьющий все возможные рекорды в юниорской лиге.
Впрочем, даже если в этом году Филадельфия больше не увидит чемпионский парад, то может рассчитывать на успехи соседей из Питтсбурга. Второй по величине город в Пенсильвании старается не отставать от первого: Сидни Кросби и Евгений Малкин вновь постараются поднять над головой Кубок Стэнли вместе с «Питтсбург Пингвинс», а «Питтсбург Пайрэтс» уверенно начали новый сезон в МЛБ, главной бейсбольной лиге Северной Америки.