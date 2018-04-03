Филадельфия — самый спортивный город мира прямо сейчас

Баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол: команды из «города братской любви» в 2018-м выиграли уже два популярных чемпионата. И это только начало.

Американцев уже давно не интересует противостояние с другими странами. Они по праву считают свои североамериканские лиги сильнейшими в мире.

Победа команды из родного города в популярном чемпионате является для каждого болельщика особенным событием, ради которого он готов нацепить на себя всю имеющуюся атрибутику и целый день сходить с ума в компании подобных себе людей. Оно не удивительно — за 4 чемпионских титула в баскетболе, хоккее, бейсболе и американском футболе сражаются сразу 123 команды, за главный трофей в студенческом баскетбольном турнире — 351 университет.

У Филадельфии в этом году было уже два таких праздника. И, возможно, будет еще.

«Филадельфия Иглз» (НФЛ, американский футбол)

В феврале сенсационную победу в НФЛ одержала «Филадельфия Иглз», которая во всех решающих матчах играла без травмированной звезды, основного квотербека Карсона Вентца. В Супербоуле «орлы» отняли возможность выиграть 6-й чемпионский титул у легендарного 40-летнего Тома Брэди.

Трофей стал поистине историческим: «Иглз» впервые выиграли Супербоул, а команда из Филадельфии победила в ведущем североамериканском чемпионате впервые за 10 лет. Университет Вилланова (NCAA, баскетбол).

Спустя два месяца пришло время баскетбольного «Мартовского безумия». Это еще одно рейтинговое и сверхпопулярное спортивное событие, в котором 64 университетские команды бьются за звание сильнейшей в США. Университет Виллановы, базирующийся в Филадельфии и выигрывавший чемпионат два года назад, снова был одним из фаворитов.

Студенты Виллановы поняли слово «безумие» по своему: «+26», «+23», «+12», «+12», «+16», «+17». Ни в одном матче команда из Филадельфии не дала усомниться в своем превосходстве!

Впереди — плей-офф НБА и НХЛ, Филадельфия будет представлена и там. Даже если очередной «американской истории со счастливым концом» не произойдет, то у местных болельщиков есть отличный повод верить в светлое будущее.

«Филадельфия Сиксерс» (НБА, баскетбол)

Баскетбольные «Сиксерс» имеют талантливую молодежь, которая начала раскрываться и показала в этом сезоне лучший процент побед с 2001 года. Тогда, 17 лет назад, самым ценным игроком НБА признавался кумир миллионов мальчишек Аллен Айверсон , а за главный трофей «Филадельфия» боролась с неудержимыми «Лейкерс».

Креативные болельщики решили, что для победы в чемпионате все-таки понадобится ЛеБрон Джеймс , и разместили на улицах города биллборды, призывающие лучшего игрока НБА перевезти свои таланты в Филадельфию.

«Филадельфия Флайерс» (НХЛ, хоккей)

Хоккейные «Флайерс» тоже думают о будущем, несмотря на то, что их лидеры Клод Жиру Якуб Ворачек переживают вторую молодость. Сегодня «Филадельфия» — единственный клуб в НХЛ, которому принадлежат права на 5 молодых хоккеистов из топ-50 юниоров страны. Среди них — самый талантливый вратарь мира, 19-летний Картер Харт, бьющий все возможные рекорды в юниорской лиге.