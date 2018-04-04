Боян Кркич: «У „Ромы“ есть шансы в матче с „Барселоной“

Нападающий «Алавеса» Боян Кркич, настаивает, что у «Ромы» есть шансы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов победить «Барселону». Он отметил, что не обращает внимания на прогнозы и верит в хорошую игру итальянцев.

— На «Камп Ноу» будет прекрасный матч. Он будет очень важным, почти решающим, — цитирует Кркича Tuttomercatoweb. — «Барселона» — фавориты? Прогнозы не считаются. У «Ромы» все еще будут шансы, когда они доберутся до «Олимпико», и удача будет с ними во время сегодняшней игры. Для нас важно сыграть на высоком уровне и, прежде всего, забить в стенах «Камп Ноу».

Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» 4 апреля, начало — в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию. Ответный матч состоится 10 апреля на стадионе «Олимпико».