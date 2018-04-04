Эрнесто Вальверде: «Не нравится, когда говорят, что „Барса“ может решить все вопросы в первом матче»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде надеется, что болельщики будут поддерживать его команду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» также активно, как в домашней встрече против «Челси» (3:0). Специалист убежден, что игра против итальянского клуба сложится для каталонцев непросто.

— Если вы следили за тем, как «Рома» играла в группе, вряд ли вас удивляет, что они пробились так далеко, — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. — Они надежно действуют в обороне и обладают интересными вариантами в атаке. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, легко здесь не будет, и мне не нравится, когда говорят, будто мы можем решить все вопросы в первом матче. Я очень надеюсь, что на трибунах «Камп Ноу» соберется огромное число болельщиков. Хочется, чтобы они поддерживали и гнали нас вперед так же, как это было в матче с «Челси».

Напомним, матч «Барселона» — «Рома» сотоится сегодня, 4 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.