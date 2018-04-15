Фелиппе Коутиньо: Я не мог играть в Лиге чемпионов, но хотел, чтобы «Барселона» выиграла ее

— Несмотря на то, что я не мог играть в Лиге чемпионов, все равно хотел, чтобы мы выиграли ее. Я — часть этой команды, ничто не может изменить это. Эта неделя была трудной для нас всех из-за результата в еврокубках.

Я понемногу начинаю чувствовать себя лучше на поле. Всегда говорю, что в «Барселоне» нужно играть по-другому. Я должен привыкнуть к игровому стилю команды.

Лионель Месси ? Считаю Месси лучшим в мире, для меня честь играть вместе с ним.

Мы должны продолжать работать, так как еще участвуем в двух важных турнирах. Поэтому вчерашняя победа над «Валенсией» была важна для борьбы за чемпионство в Ла Лиге, — приводит слова Коутиньо Marca.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» уступила по сумме двух матчей «Роме» (4:1, 0:3).

Фелиппе Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» минувшей зимой.