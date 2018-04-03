Лидера польской партии «Смена» обвинили в шпионаже в пользу России

Варшавская прокуратура обвинила лидера польской политической партии «Смена» Матеуша Пискорского в шпионаже в пользу России и Китая. Ведомство впервые опубликовало обвинения, предъявленные задержанному в 2016 году политику, сообщает интернет-издание Niezalezna.

«Пискорскому предъявлены обвинения в участии в деятельности российской и китайских разведок против Польши. Следственные действия подошли к концу, обвиняемый попросил продлить до 10 апреля срок ознакомления с материалами дела», — говорится в публикации.

Пискорский был арестован в мае 2016 года, срок его предварительного заключения истекает 7 мая 2018 года, но следователи заранее добились продления ареста до конца июня, указывает издание.

Партия «Смена» была создана экс-депутатом сейма, директором Европейского центра геополитического анализа Пискорским в 2015 году. Её сразу же назвали пророссийской, так как партия выступила за установление дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией.

Руководство партии официально поддержало создание ДНР и ЛНР в Донбассе, а сам Пискорский неоднократно заявлял о законности присоединения Крыма к России.