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Лидера польской партии «Смена» обвинили в шпионаже в пользу России
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Лидера польской партии «Смена» обвинили в шпионаже в пользу России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Варшавская прокуратура обвинила лидера польской политической партии «Смена» Матеуша Пискорского в шпионаже в пользу России и Китая. Ведомство впервые опубликовало обвинения, предъявленные задержанному в 2016 году политику, сообщает интернет-издание Niezalezna.
«Пискорскому предъявлены обвинения в участии в деятельности российской и китайских разведок против Польши. Следственные действия подошли к концу, обвиняемый попросил продлить до 10 апреля срок ознакомления с материалами дела», — говорится в публикации.
Пискорский был арестован в мае 2016 года, срок его предварительного заключения истекает 7 мая 2018 года, но следователи заранее добились продления ареста до конца июня, указывает издание.
Партия «Смена» была создана экс-депутатом сейма, директором Европейского центра геополитического анализа Пискорским в 2015 году. Её сразу же назвали пророссийской, так как партия выступила за установление дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией.
Руководство партии официально поддержало создание ДНР и ЛНР в Донбассе, а сам Пискорский неоднократно заявлял о законности присоединения Крыма к России.
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