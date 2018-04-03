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Прокуратура Польши предъявила обвинения в шпионаже задержанному два года назад политологу
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Прокуратура Польши предъявила обвинения в шпионаже задержанному два года назад политологу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ВАРШАВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польскому политологу, лидеру выступающей за нормализацию российско-польских отношений партии «Смена» Матеушу Пискорскому предъявили официальные обвинения спустя почти два года после ареста. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Государственной прокуратуры Польши Ева Бялик.
"Мазовецкое отделение Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Государственной прокуратуры в Варшаве предъявило ему обвинения в участии в деятельности российской и китайской разведок против Польши", — сказала она. По словам пресс-секретаря, временный арест Пискорского действует до 7 мая, а срок расследования продлен до 27 июня 2018 года. «Но оно [расследование] уже подходит к концу», — подчеркнула она.
Пискорский был задержан Агентством внутренней безопасности Польши утром 18 мая 2016 года. Одновременно с задержанием политолога в офисе его партии и домах ряда ее членов проводились обыски с изъятием электронных носителей и документов. Многие представители «Смены» были допрошены, в то время как в самой партии опровергают существование каких-либо контактов с иностранной разведкой.
После задержания Окружной суд польской столицы принял решение о временном аресте Пискорского сроком на три месяца. Пресс-секретарь инстанции Ева Лещинская-Фуртак тогда отметила, что доказательства, собранные в рамках предварительного следствия, указывают на «большую вероятность совершения подозреваемым вменяемого ему преступления». По ее словам, суд опасается, что Пискорский может сбежать или помешать следствию. После этого трехмесячный арест продлевался еще несколько раз.
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