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Клопп рассказал, когда Матип вернется на поле
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Клопп рассказал, когда Матип вернется на поле 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится 4 апреля в Ливерпуле.
«Эмре Джан очень близок к тому, чтобы завтра сыграть. Будет тяжело, но посмотрим. Рагнар Клаван и Джо Гомес не выйдут на поле.
Жоэль Матип выбыл до конца сезона. Я не пересматривал эпизод, но травма очень серьезная. Он восстановится к началу предсезонной подготовки. У Адама Лалланы травмирована задняя мышца бедра. Это, естественно, означает, что он не сыграет», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
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