Александр Кержаков: «Верю, что „Севилья“ сможет пройти „Баварию“

— Объективно, «Бавария» сильнее «МЮ» и сильнее «Севильи». Но я верю в свою бывшую команду, — заявил в интервью Goal.com Кержаков. — «Севилья» ближе всего к моему сердцу в Европе. Я буду болеть за нее и надеяться, что ей повезет.

Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 годы. За это время он провел 26 матчей и забил 8 голов, а также стал обладателем Кубка УЕФА , Кубка и Суперкубка Испании.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией» пройдет сегодня в Испании, начало встречи — в 21.45 (мск).

Севилья — Бавария