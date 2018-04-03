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Александр Кержаков: «Верю, что „Севилья“ сможет пройти „Баварию“
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Александр Кержаков: «Верю, что „Севилья“ сможет пройти „Баварию“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-форвард «Севильи» Александр Кержаков выразил надежду, что андалусийцы смогут выбить «Баварию» из Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира испанская команда прошла "Манчестер Юнайтед" (0:0; 2:1).
— Объективно, «Бавария» сильнее «МЮ» и сильнее «Севильи». Но я верю в свою бывшую команду, — заявил в интервью Goal.com Кержаков. — «Севилья» ближе всего к моему сердцу в Европе. Я буду болеть за нее и надеяться, что ей повезет.
Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 годы. За это время он провел 26 матчей и забил 8 голов, а также стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией» пройдет сегодня в Испании, начало встречи — в 21.45 (мск).
Севилья — Бавария
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