Как он рассказал радиостанции «Говорит Москва», под словом «пацан» он имел в виду руководство факультета, которое дало слово пресс-секретарю президента, что встреча со студентами будет носить закрытый характер.
«По поводу пацана обязательно поясню. На мой взгляд, пацан — это коллективное руководство факультета, которое договаривалось на встречу. Себя я не имел в виду, потому что о встрече я не договаривался. Но если это понято так, что я говорил это о себе, то я не имею ничего против этого. Я имел в виду: дал слово — держи. Руководство факультета дало слово, что будет консультироваться с Песковым, оно его сдержало. Ровно это я и подразумевал под «пацан сказал — пацан сделал».
Дмитрий Песков во время встречи со студентами ВШЭ 29 марта прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого. Пресс-секретарь президента в разговоре выразил надежду, что его заявления не станут публичными, однако они попали в прессу. После этого на факультете заявили, что запись беседы была удалена по просьбе самого Пескова. Студенты назвали запрет на публикацию разговора с Песковым цензурой.