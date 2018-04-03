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Корзун объяснил свою фразу «Пацан сказал — пацан сделал» после удаления видео с Песковым
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Корзун объяснил свою фразу «Пацан сказал — пацан сделал» после удаления видео с Песковым 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Как он рассказал радиостанции «Говорит Москва», под словом «пацан» он имел в виду руководство факультета, которое дало слово пресс-секретарю президента, что встреча со студентами будет носить закрытый характер.
«По поводу пацана обязательно поясню. На мой взгляд, пацан — это коллективное руководство факультета, которое договаривалось на встречу. Себя я не имел в виду, потому что о встрече я не договаривался. Но если это понято так, что я говорил это о себе, то я не имею ничего против этого. Я имел в виду: дал слово — держи. Руководство факультета дало слово, что будет консультироваться с Песковым, оно его сдержало. Ровно это я и подразумевал под «пацан сказал — пацан сделал».
Дмитрий Песков во время встречи со студентами ВШЭ 29 марта прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого. Пресс-секретарь президента в разговоре выразил надежду, что его заявления не станут публичными, однако они попали в прессу. После этого на факультете заявили, что запись беседы была удалена по просьбе самого Пескова. Студенты назвали запрет на публикацию разговора с Песковым цензурой.
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