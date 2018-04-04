Ловчев: будем возрождать то самое общество «Спартак», созданное Старостиными

«В один момент стал задумываться: общество «Спартак», которое когда-то гремело и звучало, есть? Я говорю о тех видах спорта, которые не связаны с футболом и хоккеем. Лыжи, плавание, бокс — этого практически не существует.

Долгое время, приходя на собрание, мы слышали, что идёт война между футбольным клубом и обществом «Спартак». То, что было создано братьями Старостиными, умерло. Сегодня Минюст назначил меня председателем спортивного общества «Спартак».