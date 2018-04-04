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Ловчев: будем возрождать то самое общество «Спартак», созданное Старостиными
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Ловчев: будем возрождать то самое общество «Спартак», созданное Старостиными 

Чемпионат.com 1 час назад
Новый председатель спортивного общества «Спартак» Евгений Ловчев рассказал о задачах, которые стоят перед ним.
«В один момент стал задумываться: общество «Спартак», которое когда-то гремело и звучало, есть? Я говорю о тех видах спорта, которые не связаны с футболом и хоккеем. Лыжи, плавание, бокс — этого практически не существует.
Долгое время, приходя на собрание, мы слышали, что идёт война между футбольным клубом и обществом «Спартак». То, что было создано братьями Старостиными, умерло. Сегодня Минюст назначил меня председателем спортивного общества «Спартак».
Будем работать для того, чтобы появились детские школы, началось финансирование. В этом нас поддерживают, в попечительском совете согласились быть Жуков, Тарпищев, Мацуев, Карякин, Мыскина, Шалимов — чтобы начать возрождать то самое спортивное общество «Спартак», — приводит слова Ловчева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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