Ловчев стал председателем МФСО «Спартак»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев стал председателем Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак», сообщает «Р-Спорт».

«В планах нового председателя — возврат эмблемы и нагрудного знака в общество, возрождение традиций во всех видах спорта, объединение спартаковских команд в обществе, увеличение представительства спортсменов-спартаковцев в составах сборных команд России, развитие детских школ в регионах, организация поддержки заслуженных ветеранов «Спартака», проведение турниров для пропаганды здорового образа жизни, увеличение армии спартаковских болельщиков по всей стране», — говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, Ловчев выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 годы. В составе команды он стал чемпионом СССР (1969), серебряным (1974) и бронзовым (1970) призером чемпионата СССР, а также обладателем Кубка страны (1971).

С 1996 по 2008 годы Ловчев тренировал мини-футбольный «Спартак», который в 2001 году сделал чемпионом России.

Добавим, что Ловчев является обозревателем «Советского спорта».