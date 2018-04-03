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Ловчев стал председателем МФСО «Спартак»
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Ловчев стал председателем МФСО «Спартак» 

Советский спорт 1 час назад
Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев стал председателем Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак», сообщает «Р-Спорт».
«В планах нового председателя — возврат эмблемы и нагрудного знака в общество, возрождение традиций во всех видах спорта, объединение спартаковских команд в обществе, увеличение представительства спортсменов-спартаковцев в составах сборных команд России, развитие детских школ в регионах, организация поддержки заслуженных ветеранов «Спартака», проведение турниров для пропаганды здорового образа жизни, увеличение армии спартаковских болельщиков по всей стране», — говорится в пресс-релизе организации.
Напомним, Ловчев выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 годы. В составе команды он стал чемпионом СССР (1969), серебряным (1974) и бронзовым (1970) призером чемпионата СССР, а также обладателем Кубка страны (1971).
С 1996 по 2008 годы Ловчев тренировал мини-футбольный «Спартак», который в 2001 году сделал чемпионом России.
Добавим, что Ловчев является обозревателем «Советского спорта».
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