Нижегородка завоевала серебро на Чемпионате России по конькобежному спорту

Соревнования проходили в Москве 28 — 30 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».

Напомним, Владимир Панов пообещал развивать конькобежный спорт в Нижнем Новгороде.

Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»