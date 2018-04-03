Нижегородка завоевала серебро на Чемпионате России по конькобежному спорту 

Соревнования проходили в Москве 28 — 30 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
Дарья Качанова отличилась в спринтерском многоборье. Она финишировала второй на дистанциях 500 и 1000 метров, уступив лишь москвичке Ангелине Голиковой. Еще один нижегородский конькобежец — Евгений Серяев — показал высокий результат в классическом многоборье, заняв третье место.
Напомним, Владимир Панов пообещал развивать конькобежный спорт в Нижнем Новгороде.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»