Лаллана имеет шансы поехать на чемпионат мира

В субботнем матче против «Кристал Пэлас» Лаллана вышел на замену и уже через несколько минут травмировался. Тем не менее, полузащитник имеет шансы сыграть за «Ливерпуль» в этом сезоне и поехать на чемпионат мира в составе сборной Англии.

"Слава Богу, что травма Лалланы не настолько серьёзна, как мы думали изначально. Речь идёт о нескольких неделях. Есть надежда, что мы сможем использовать его в этом сезоне. Но нужно подождать. Спешка в сложившейся ситуации недопустима.

Это не сезон Лалланы. Это делает наш сезон ещё более особенным, ведь нам приходится проводить его без Адама. Конечно, к предсезонной подготовке он точно будет готов", — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».