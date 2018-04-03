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Лаллана имеет шансы поехать на чемпионат мира
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Лаллана имеет шансы поехать на чемпионат мира 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья Адама Лалланы.
В субботнем матче против «Кристал Пэлас» Лаллана вышел на замену и уже через несколько минут травмировался. Тем не менее, полузащитник имеет шансы сыграть за «Ливерпуль» в этом сезоне и поехать на чемпионат мира в составе сборной Англии.
"Слава Богу, что травма Лалланы не настолько серьёзна, как мы думали изначально. Речь идёт о нескольких неделях. Есть надежда, что мы сможем использовать его в этом сезоне. Но нужно подождать. Спешка в сложившейся ситуации недопустима.
Это не сезон Лалланы. Это делает наш сезон ещё более особенным, ведь нам приходится проводить его без Адама. Конечно, к предсезонной подготовке он точно будет готов", — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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