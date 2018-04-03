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Дель Пьеро оценил шансы «Ювентуса» в противостоянии с «Реалом»
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Дель Пьеро оценил шансы «Ювентуса» в противостоянии с «Реалом» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от противостояния «бьянконери» и мадридского "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Думаю, что сейчас слишком много разговоров о поражении «Ювентуса» в финале 2017 года. Да, мы ожидаем от «Ювентуса» большего, но проиграть финал «Реалу» не позорно. Поражение заставляет совершенствоваться, команда стала другой. У них больше вариантов, особенно в атаке. Думаю, у «Ювентуса» хорошие шансы пройти в полуфинал" — цитирует Дель Пьеро Football Italia.
Напомним, что первый матч между «Ювентусом» и «Реалом» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени, ответная встреча запланирована на 11 апреля.
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