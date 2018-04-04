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Канатоходец пытался перейти Булак. Не получилось
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Канатоходец пытался перейти Булак. Не получилось 

Казанский Портал 21 минуту назад
Публикация от lilek.83 (@lilya.83) 3 Апр 2018 в 1:16 PDT В центре Казани мужчина попытался перейти Булак по тросу. У него не получилось. Он сорвался, не добравшись даже до середины протоки.
Мужчина не рисковал — у него была страховка. Поэтому упасть в ледяную воду он никак не мог.
Казанцы не оценили поступок канатоходца: «Человек же тренировался, время тратил, только вот зачем оно нужно? Смысл того, что он дойдет до конца? Я понимаю, научиться чему-то полезному, а тут из той же оперы, что и языком уметь до кончика носа дотянуться».
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