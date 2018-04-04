Нижегородский «Старт» подписал двух новичков

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, команду усилили нападающий Александр Степанов из ульяновской «Волги» и защитник Анатолий Голубков из красногорского «Зоркого». Кроме того, продлил контракт со «Стартом» полузащитник Алексей Бушуев

Покидают клуб нападающий Александр Желтяков, защитники Максим Блем, Максим Матвеев , полузащитники Андрей Климкин, Михаил Тюко, Сергей Перминов Максим Анциферов . При этом у Анциферова был контракт с нижегородским клубом еще на один сезон, но по семейным обстоятельствам он был вынужден вернуться в родной Архангельск.

Селекционная работа продолжается.

Напомним, юный нижегородец стал чемпионом мира по хоккею с мячом.