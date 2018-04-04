Нижегородский «Старт» подписал двух новичков 

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, команду усилили нападающий Александр Степанов из ульяновской «Волги» и защитник Анатолий Голубков из красногорского «Зоркого». Кроме того, продлил контракт со «Стартом» полузащитник Алексей Бушуев.
Покидают клуб нападающий Александр Желтяков, защитники Максим Блем, Максим Матвеев, полузащитники Андрей Климкин, Михаил Тюко, Сергей Перминов и Максим Анциферов. При этом у Анциферова был контракт с нижегородским клубом еще на один сезон, но по семейным обстоятельствам он был вынужден вернуться в родной Архангельск.
Селекционная работа продолжается.
Напомним, юный нижегородец стал чемпионом мира по хоккею с мячом.