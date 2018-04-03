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Французы разработали приложение, которое оценивает убедительность речи человека
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Французы разработали приложение, которое оценивает убедительность речи человека 

Вести.Ru 1 час назад
Ученые из Сорбонны разработали программу Cleese, которая оценивает убедительность той или иной произнесенной фразы. Чтобы узнать, насколько ваша речь убедительна, достаточно включить программу и сказать любое слово в микрофон. Cleese подскажет, как сделать речь уверенней, сообщает Zme Science.
После того, как программа получит от пользователя фразу, она сгенерирует больше тысячи вариантов ее произнесения для различных коммуникативных ситуаций. К примеру, короткое приветствие Cleese заставит звучать агрессивно, настойчиво, разочарованно, взволнованно и не только.
Исследователи сделали вывод, что для того, чтобы сразу звучать уверенно, необходимо произносить фразу с нисходящей интонацией, а если вы хотите внушить собеседнику доверию, стоит в конце высказывания повысить тон.
Инструкция по тому, как пользоваться программой, опубликована на сайте Cleese.
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