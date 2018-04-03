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Опубликованы схемы движения пешеходов и машин в дни тестовых матчей
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Опубликованы схемы движения пешеходов и машин в дни тестовых матчей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Опубликованы схемы движения пешеходом в машин на Острове в дни тестовых матчей на «Стадионе Калининград».
Скорее всего, без накладок в первый день матча, 11 апреля, не обойдется, хоть власти и обещают вводить ограничения движении минимально.
Остров Октябрьский в день проведения матча с 16 до 24 часов будет закрыт для личных автомобилей, поэтому болельщикам предлагается воспользоваться специальными автобусами-шаттлами от Северного и Южного вокзалов. Можно пройтись пешком от Деревянного, Юбилейного или Высокого моста к стадиону.
«Необходимо отладить сервисы стадиона, транспортную схему, парковочные зоны, деятельность волонтеров, инфраструктуру. Просим горожан и гостей отнестись к этому с пониманием. С каждым матчем условия для болельщиков будут совершенствоваться. Мы учтем все замечания зрителей», — рассказал заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
Напомним, что для транспортных средств жителей острова Октябрьский, а также организаций, работающих на его территории, будет действовать специальная аккредитация.
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