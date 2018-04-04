В дни тестовых матчей в Калининграде продлят работу автобусов

В дни тестовых матчей общественный транспорт в Калининграде будет ходить до полуночи. Об этом сообщается на информационном портале, который открыт для удобства болельщиков.

Полная информация о маршрутах и изменениях в работе общественного транспорта будет позже размещана на сайте администрации города.

Отметим, что на остров Октябрьский добраться личным транспортом или на такси в день тестового матча (11 апреля) на «Стадионе Калининград» будет невозможно. Необходимо воспользоваться специальными автобусами-шаттлами, общественным транспортом и пешеходными маршрутами. Со схемами можно ознакомиться здесь.

Проезд на территорию острова Октябрьский разрешён 11 и 21 апреля с 16:00 до 00:00 только жителям или компаниям, осуществляющим коммерческую и иную деятельность при наличии специального пропуска.