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В дни тестовых матчей в Калининграде продлят работу автобусов
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В дни тестовых матчей в Калининграде продлят работу автобусов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В дни тестовых матчей общественный транспорт в Калининграде будет ходить до полуночи. Об этом сообщается на информационном портале, который открыт для удобства болельщиков.
Полная информация о маршрутах и изменениях в работе общественного транспорта будет позже размещана на сайте администрации города.
Отметим, что на остров Октябрьский добраться личным транспортом или на такси в день тестового матча (11 апреля) на «Стадионе Калининград» будет невозможно. Необходимо воспользоваться специальными автобусами-шаттлами, общественным транспортом и пешеходными маршрутами. Со схемами можно ознакомиться здесь.
Проезд на территорию острова Октябрьский разрешён 11 и 21 апреля с 16:00 до 00:00 только жителям или компаниям, осуществляющим коммерческую и иную деятельность при наличии специального пропуска.
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 Ещё 2 источника 
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