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Псковичей приглашают на пасхальные гулянья к драмтеатру
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Псковичей приглашают на пасхальные гулянья к драмтеатру 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пасхальные гуляния состоятся 8 апреля с 12 до 17 часов в Пскове на улице Ленина напротив драмтеатра. В программе — пасхальные угощения, катание яиц, конкурсы, народные забавы, выступления фольклорных коллективов, ремесленные ряды, мастер-классы.
Организатором мероприятия является добровольное творческое объединение мастеров-ремесленников «Потешкин двор» при поддержке отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова, рассказали в пресс-службе муниципалитета.
«Потешкин двор» стремится к возрождению традиции дворовых праздников. Пасхальные гуляния проводятся уже второй раз, в прошлом году горожанам праздник понравился, и организаторы выразили надежду, что гуляния и в этом году привлекут много псковичей и гостей города.
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