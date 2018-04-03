Ставропольские студенты предложили строить ветроэлектростанции в Арктике

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. / ТАСС /. Отборочный этап международного инженерного чемпионата Case-in по направлению «Электроэнергетика» проходит в Северо— Кавказском федеральном университете (СКФУ). Участники представляют проекты внешнего электроснабжения завода «Ямал— СПГ», расположенного в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа; среди предложений студентов были идеи о строительстве ветроэлектростанций, передает корреспондент ТАСС.

"Арктика — важный регион, кадры нужны со всей страны. В электроэнергетике у Ставрополья есть большой опыт", — отметил на открытии конкурсного дня чемпионата министр энергетики, промышленности и связи региона Виталий Хоценко

Участниками соревнований стали девять команд, которым предложено проанализировать текущий и перспективный баланс мощности и электроэнергии промышленной площадки завода «Ямал-СПГ», который занимается сжижением природного газа. Будущим специалистам необходимо предложить схему развития внешнего электроснабжения предприятия с учетом строительства новых очередей завода.

"Задания с каждым годом усложняются, предложены задачи по очень интересному проекту развития Арктики. Сложность состоит в удаленности от развитой инфраструктуры, единой энергетической системы, путей подвода", — сказал ТАСС советник гендиректора филиала «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга» Федор Михайленко.

Многие команды пришли к выводу о необходимости создания проекта изолированной работы электроснабжения. «Мы приняли решение о установке парка ветряных электроустановок, ветряная электростанция позволит вырабатывать электроэнергию с меньшими затратами Учтенные трансформаторы позволяют работать при температуре от минус 60 градусов до плюс сорока», — сообщили представители одной из команд.

Международный чемпионат Case-in представляет собой соревнование, в ходе которого студенческие команды за 10 дней решают кейс — практическую инженерную задачу, основанную на реальной производственной ситуации и подготовленную по материалам отраслевых предприятий. Затем команды защищают свои идеи перед экспертной комиссией, которая состоит из представителей отраслевых компаний, а также научных и образовательных организаций. Организаторы чемпионата — фонд «Надежная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «Астралогика».