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Семак: «Когда звали в „Уфу“, обсуждал это с духовным отцом»
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Семак: «Когда звали в „Уфу“, обсуждал это с духовным отцом» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший футболист сборной России Сергей Семак, являющийся главным тренером «Уфы» с 30 декабря 2016 года, рассказал, как на его жизнь влияет религия.
«Полностью влияет — на поступки, духовное состояние. Каково это — поступать в соответствии с Божьим законом? Это значит жить по совести. Поступать так, чтобы она не мучила. Больше ничего не нужно, потому что совесть — неотъемлемая часть заповедей.
Мы же умеем разделять поступки на хорошие и плохие? То же самое там. Если на душе спокойно, значит, правильно поступил — помог кому-то, сделал доброе дело. Если плохо — поступил не так, не по заповедям.
Бывают и сложные моменты, тогда требуется совет. Спрашиваю его у духовного отца — иду к нему или звоню. Последняя ситуация, когда так поступил? Это наша тайна, не буду ее выносить. Но вот когда звали в «Уфу», мы обсуждали с ним это», — цитирует Семака.
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