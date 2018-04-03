Семак: «Когда звали в „Уфу“, обсуждал это с духовным отцом»

Бывший футболист сборной России Сергей Семак , являющийся главным тренером «Уфы» с 30 декабря 2016 года, рассказал, как на его жизнь влияет религия.

«Полностью влияет — на поступки, духовное состояние. Каково это — поступать в соответствии с Божьим законом? Это значит жить по совести. Поступать так, чтобы она не мучила. Больше ничего не нужно, потому что совесть — неотъемлемая часть заповедей.

Мы же умеем разделять поступки на хорошие и плохие? То же самое там. Если на душе спокойно, значит, правильно поступил — помог кому-то, сделал доброе дело. Если плохо — поступил не так, не по заповедям.

Бывают и сложные моменты, тогда требуется совет. Спрашиваю его у духовного отца — иду к нему или звоню. Последняя ситуация, когда так поступил? Это наша тайна, не буду ее выносить. Но вот когда звали в «Уфу», мы обсуждали с ним это», — цитирует Семака.