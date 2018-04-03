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Конкурс юных вокалистов «Соло 01» продолжает приём заявок на участие
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Конкурс юных вокалистов «Соло 01» продолжает приём заявок на участие 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
В преддверии Дня пожарной охраны России Главное управление МЧС России по Москве вместе с Культурным центром имени И. М. Астахова приглашает детей и молодёжь от 3 до 18 лет принять участие во II вокальном конкурсе-фестивале «Соло 01». Конкурс-фестиваль объединит юных исполнителей, которые представят на суд жюри вокальные произведения патриотической тематики.
«Соло 01» пройдёт в несколько этапов. В ходе конкурсных этапов у юных певцов будет возможность не просто продемонстрировать свои вокальные способности, но и научиться ещё лучше владеть своим голосом и ещё уверенней чувствовать себя на сцене.
Уникальность «Соло 01» в том, что прошедшие отборочный тур конкурсанты будут готовиться к финалу под опекой профессиональных музыкантов. Они помогут ребятам в кратчайший срок повысить свой певческий уровень.
Сбор заявок на участие в конкурсе продлится по 9 апреля.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте конкурса: https://www.solo01uvao.com/ Также оно есть на сайте Культурного центра CCART.MOSCOW
Финальный гала-концерт конкурса-фестиваля «Соло 01» пройдёт 28 апреля в парке «Кузьминки» в рамках празднования Дня пожарной охраны России.
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