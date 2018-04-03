Ещё
Турнир по дартсу состоялся в Троицке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир по дартсу состоялся в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация городского округа Троицк
Соревнования по дартсу состоялись на территории Троицка. Информацию об этом 2 апреля сообщили в отделе физической культуры и спорта администрации городского округа.
— В мероприятии приняли участие 12 команд из Новой Москвы. Свои силы приехали проверить представители старшего поколения. Атлеты на протяжении нескольких часов активно сражались за победу. Призерами в командном зачете стали сборные поселений Михайлово-Ярцевское, Рязановское и городского округа Щербинка, — сообщили сотрудники администрации Троицка. — От нашего муниципального образования выступили сразу три группы спортсменов.
Турнир по дартсу прошел в рамках ежегодной спартакиады, которая стартовала 31 марта.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Молодые парламентарии Михайлово-Ярцевского посоревновались в стрельбе Соревнование «Веселые старты» организуют для юных жителей Филимонковского Резиновое покрытие на спортивной площадке в поселке Минвнешторг заменят
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов21
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Голый заезд22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение