Турнир по дартсу состоялся в Троицке

Фото: администрация городского округа Троицк

Соревнования по дартсу состоялись на территории Троицка. Информацию об этом 2 апреля сообщили в отделе физической культуры и спорта администрации городского округа.

— В мероприятии приняли участие 12 команд из Новой Москвы. Свои силы приехали проверить представители старшего поколения. Атлеты на протяжении нескольких часов активно сражались за победу. Призерами в командном зачете стали сборные поселений Михайлово-Ярцевское, Рязановское и городского округа Щербинка, — сообщили сотрудники администрации Троицка. — От нашего муниципального образования выступили сразу три группы спортсменов.

Турнир по дартсу прошел в рамках ежегодной спартакиады, которая стартовала 31 марта.