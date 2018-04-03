Молодые парламентарии Михайлово-Ярцевского посоревновались в стрельбе

Фото: Молодежная палата Михайлово-Ярцевского

Активисты Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское 2 апреля поучаствовали в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки.

— Мероприятие провели в рамках празднования 100-летия со дня создания военных комиссариатов. От объединения в соревновании поучаствовали пять человек. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Спортивного клуба «Медведь». Резервист Евгений Руденко занял третье место в возрастной категории от 13 до 18 лет, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское Сергей Смолин

Он добавил, что в дальнейшем победители примут участие в окружном этапе соревнования по стрельбе.