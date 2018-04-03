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Молодые парламентарии Михайлово-Ярцевского посоревновались в стрельбе
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Молодые парламентарии Михайлово-Ярцевского посоревновались в стрельбе 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Молодежная палата Михайлово-Ярцевского
Активисты Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское 2 апреля поучаствовали в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки.
— Мероприятие провели в рамках празднования 100-летия со дня создания военных комиссариатов. От объединения в соревновании поучаствовали пять человек. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Спортивного клуба «Медведь». Резервист Евгений Руденко занял третье место в возрастной категории от 13 до 18 лет, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское Сергей Смолин.
Он добавил, что в дальнейшем победители примут участие в окружном этапе соревнования по стрельбе.
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