На «Волгу-2018» объявлен прием заявок для участников форума

В этом году форум состоится с 26 июля по 4 августа. Традиционно «iВолга» проходила в июне, но в этом году перенос на более позднее время связан с проведением в губернии игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стать участником «iВолги» может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте http://ivolgaforum.ru. Участниками форума смогут стать молодые люди, которые представили и зарегистрировали свой проект на официальном портале.

Традиционно «iВолга» объединит около двух тысяч ребят из всех регионов ПФО. В течение 10 дней с ними будут работать профессиональные эксперты, бизнес-тренеры, ученые, а также известные люди. Участникам предоставится возможность детально проработать свои проекты и побороться за грантовый фонд.

Подать заявку потенциальные участники могут до 21 мая.