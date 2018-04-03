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На «Волгу-2018» объявлен прием заявок для участников форума
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На «Волгу-2018» объявлен прием заявок для участников форума 

Волга Ньюс 2 часа назад
В этом году форум состоится с 26 июля по 4 августа. Традиционно «iВолга» проходила в июне, но в этом году перенос на более позднее время связан с проведением в губернии игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
Стать участником «iВолги» может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте http://ivolgaforum.ru. Участниками форума смогут стать молодые люди, которые представили и зарегистрировали свой проект на официальном портале.
Традиционно «iВолга» объединит около двух тысяч ребят из всех регионов ПФО. В течение 10 дней с ними будут работать профессиональные эксперты, бизнес-тренеры, ученые, а также известные люди. Участникам предоставится возможность детально проработать свои проекты и побороться за грантовый фонд.
Подать заявку потенциальные участники могут до 21 мая.
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