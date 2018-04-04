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Стали известны арбитры матчей 25-го тура чемпионата России по футболу
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Стали известны арбитры матчей 25-го тура чемпионата России по футболу 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Назначены судьи и инспекторы на матчи 25-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.
25-й тур стартует в субботу 7 апреля.
7 апреля (суббота)
"СКА-Хабаровск" — «Амкар»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
"Рубин" — «Ахмат»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Зенит" — «Краснодар»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Роман Чернов (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
"Арсенал" — «Уфа»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
8 апреля (воскресенье)
"Тосно" — «Урал»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
"Локомотив" — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
"Анжи" — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
9 апреля (понедельник)
ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
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