Роналдиньо: политика, Россия, «Барселона», Nike — как живёт Роналдиньо

Реклама, политика, песни и письмо самому себе.

Роналдиньо сообщил о завершении карьеры три месяца назад. Но он не играет в футбол уже три года, а регулярно — ещё больше. Чем занят бразилец, основной работой которого на протяжении 15 лет было заставлять миллионы людей улыбаться и не верить своим глазам?

Дал своё имя модели бутс. Всего через две недели после новости об официальном завершении карьеры вышла линия Nike 10R. Кстати, в России они тоже есть.

Много снимается в рекламе. Роналдиньо и раньше часто это делал, но сейчас рекламы с ним стало ещё больше. Энергетический напиток. Вино. Блокчейн. Бренд кожаных сумок. Снова энергетический напиток. Плоский мяч (это не шутка: плоский мяч). Лотерея за право провести день с Роналдиньо в Рио. Об этом поподробнее: лотерея длится уже несколько месяцев. Участники покупают билеты, в конце из всех будет выбран случайный счастливчик, который проведёт день на пляже в Рио вместе с Роналдиньо. Как будто этого недостаточно, победителю обещают ещё барбекю. Как ни странно, о возможности поиграть с ним в футбол ничего не говорится… Есть и призы поменьше — подписанные мячи, футболки. Ездит в Россию. И выкладывает фото в «Инстаграме».

Но отказывается возобновить карьеру, чтобы поиграть за какой-нибудь из клубов России. «Я уже слишком стар». Во время одной из поездок Роналдиньо сыграл в футбол с Рамзаном Кадыров в матче с ветеранами сборной Италии.

Занимается политикой. Причём за несколько месяцев Роналдиньо сменил две партии. Сначала его имя связывали с социал-христианской партией. В декабре он встретился с лидером партии Жаиром Болсонаро, и это событие имело резонанс. Почему? Из-за взглядов Болсонаро. В прессе его периодически обвиняют в расизме, мизогинии, гомофобии и так далее. Известно, что Больсонаро выступает против однополых браков, против декриминализации наркотиков, а также против приёма беженцев с Ближнего Востока. Но социал-христианская партия опровергла информацию о том, что Роналдиньо будет баллотироваться в сенат как её представитель. А вскоре стало известно, какую партию выбрал бывший футболист.

Республиканскую партию Бразилии. Её представители тоже отличаются консервативными взглядами. Основатель и глава — епископ неопятидесятнической церкви «Царство Божие» Марсело Кривелла. В 2017 году он был избран на пост мэра Рио-Де-Жанейро. Вопреки некоторым опасениям, став мэром, он не попытался помешать проведению традиционного карнавала. «У меня нет предрассудков, я не хочу испортить вечеринку», — объяснил Кривелла, который, в частности, отрицает теорию эволюции и выступает за запрет дальнейшего изучения стволовых клеток. Вот в его партию и вступил Роналдиньо 21 марта вместе со своим братом. Выборы в бразильский конгресс состоятся осенью.

Тусит. 15 октября 2016 года «Барселона» объявила, что Роналдиньо стал послом клуба. Что именно это значит — вопрос открытый, но, в частности, Роналдиньо был указан в числе гостей на воскресном матче с «Депортиво». Бразилец воспользовался случаем, чтобы совместить работу с походом на пляж, где можно поиграть в футволей. Разумеется, он выложил фото в «Инстаграме».

Поёт. Под босанову Роналдиньо рассказывает о том, что он всегда одинок. Хитом песня не стала: набрала 350 тыс. просмотров на канале одного из самых популярных футболистов мира. Это вторая песня Роналдиньо, первую он выпустил в 2014 году.

Пишет письмо самому себе. Год назад Роналдиньо на платформе The Players' Tribune опубликовал большое послание восьмилетнему себе. Он пишет, что не сумел бы объяснить ребёнку, родившемуся в деревянном бараке в фавеле, на что похожа жизнь в Европе. Пишет, что главное — улыбаться, потому что футбол — это весело. Пишет, что однажды в «Барселоне» увидит в детской команде мальчика, который будет играть в футбол, так же, как он сам. Об этом мальчике в команде будут говорить так же, как в Бразилии говорили о самом Роналдиньо. И этому мальчику он даст тот же совет. «Просто играй с мячом». Играет с мячом. На пляже, в футволей, в футзал. В благотворительных матчах, в выставочных матчах.