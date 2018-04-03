В Киришах пройдет Кубок России по водному поло

В спортивном комплексе «Нефтяник» в Киришах Ленобласти стартует розыгрыш Кубка России по водному поло. Соревнования продлятся до 8 апреля, в них примут участие восемь команд, среди которых две из Ленинградской области — «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и «КИНЕФ-2». Соперники разделены на две группы. Групповые игры пройдут с 4 по 6 апреля, финальные матчи команды сыграют 7 и 8 апреля. Матч за первое место пройдет 8 апреля в 13:00. Соревнования пройдут по адресу Ленинградская область, город Кириши, улица Строителей, 5. Расписание игр 4 апреля, среда 14:15 — «Динамо-Уралочка» (город Златоуст) — «КИНЕФ–2» (город Кириши);

15:30 — «Динамо СКИФ» ЦСП «Крылатское» (Москва) — «Спартак-Волгоград» (Волгоград);

16:45 — «Штурм 2002» (Московская область) — «Югра» (город Ханты-Мансийск);

18:00 — «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (город Кириши) — «Диана» (Санкт-Петербург).

5 апреля, четверг

14:15 — «Спартак-Волгоград» (Волгоград) — «Штурм 2002» (Московская область);

15:30 — «Югра» (город Ханты-Мансийск) — «Динамо СКИФ» ЦСП «Крылатское» (Москва);

16:45 — «КИНЕФ–2» (город Кириши) — «Диана» (Санкт-Петербург);

18:00 — «Динамо-Уралочка» (город Златоуст) — «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (город Кириши).

6 апреля, пятница

13:15 — «Динамо СКИФ» ЦСП «Крылатское» (Москва) — «Штурм 2002» (Московская область);

14:30 — «Спартак-Волгоград» (Волгоград) — «Югра» (город Ханты-Мансийск);

15:45 — «Диана» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Уралочка» (город Златоуст);

17:00 — «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (город Кириши) — «КИНЕФ–2» (город Кириши).