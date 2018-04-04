Бышовец рассказал о значимости тренера «Крыльев Советов» Тихонова для команды

"Фактор Тихонова" может помочь самарской команде добиться успеха. Андрей еще в прошлом году показал себя в «Енисее» как незаурядный тактик и постановщик игры, а его характер и профессионализм не могут не передаться футболистам.

Особенно накануне матча со «Спартаком», имя которого дорого Тихонову. Тем более сейчас для «Крыльев» появляется уникальный шанс завоевать первый трофей в своей истории", — сказал эксперт.

Ранее стал известен арбитр, который обслужит матч четвертьфинала Кубка России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».