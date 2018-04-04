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Бышовец рассказал о значимости тренера «Крыльев Советов» Тихонова для команды
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Бышовец рассказал о значимости тренера «Крыльев Советов» Тихонова для команды 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матчем между «Крыльями Советов» и "Спартаком", а также рассказал о значимости главного тренер «Крыльев Советов» Андрея Тихонова. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Фактор Тихонова" может помочь самарской команде добиться успеха. Андрей еще в прошлом году показал себя в «Енисее» как незаурядный тактик и постановщик игры, а его характер и профессионализм не могут не передаться футболистам.
Особенно накануне матча со «Спартаком», имя которого дорого Тихонову. Тем более сейчас для «Крыльев» появляется уникальный шанс завоевать первый трофей в своей истории", — сказал эксперт.
Ранее стал известен арбитр, который обслужит матч четвертьфинала Кубка России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».
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