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Баскетболисты из Химок выиграли серебро международного турнира MIC Basketball 2018
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Баскетболисты из Химок выиграли серебро международного турнира MIC Basketball 2018 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Химкинские баскетболисты стали серебряными призерами международного турнира MIC Basketball 2018, который состоялся в Испании, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Команда «Химки УОР №3» заняла второе место в международном турнире MIC Basketball 2018 среди игроков не старше 15 лет, который прошел в испанской Жироне с 28 марта по 1 апреля. В заключительном матче первенства подмосковные спортсмены в упорной борьбе уступили испанской «Уникахе», — говорится в сообщении.
Команда «Химки УОР №3» попала в группу A вместе с командами «CB Соларес» (Кантабрия, Испания), «CB Санта Колома» (Барселона, Испания) и БК «Торроелла» (Жирона, Испания), где одержала три победы из трех. В полуфинале химчане обыграли команду «Форца Льейда» (Испания) (60-54), но в финале уступили «Уникахи» (Малага, Испания) со счетом 38:45.
«Юные баскетболисты из Химок продолжают победные традиции своих старших товарищей. Молодых спортсменов вдохновили яркие победы «Химок» в Евролиге, в том числе и выход команды в плей-офф. Ребята смогли завоевать серебряные медали турнира в Испании. Важно, что первые шаги наших спортсменов в профессиональном спорте сопровождают такие громкие успехи на международном уровне», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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