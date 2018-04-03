Баскетболисты из Химок выиграли серебро международного турнира MIC Basketball 2018

Химкинские баскетболисты стали серебряными призерами международного турнира MIC Basketball 2018, который состоялся в Испании, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Команда «Химки УОР №3» заняла второе место в международном турнире MIC Basketball 2018 среди игроков не старше 15 лет, который прошел в испанской Жироне с 28 марта по 1 апреля. В заключительном матче первенства подмосковные спортсмены в упорной борьбе уступили испанской «Уникахе», — говорится в сообщении.

Команда «Химки УОР №3» попала в группу A вместе с командами «CB Соларес» (Кантабрия, Испания), «CB Санта Колома» (Барселона, Испания) и БК «Торроелла» (Жирона, Испания), где одержала три победы из трех. В полуфинале химчане обыграли команду «Форца Льейда» (Испания) (60-54), но в финале уступили «Уникахи» (Малага, Испания) со счетом 38:45.