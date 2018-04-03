Команда «Калашникова» и Минобороны победила в соревнованиях по динамичной стрельбе

Фото: «Калашников Медиа»

В открытом чемпионате Бельгии по динамичной стрельбе среди военнослужащих, который проходил с 26 по 30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), приняли участие 33 команды из восьми стран. Военнослужащие Германии, Франции, Испании, Бельгии, Эстонии, Голландии и Люксембурга были соперниками России в борьбе за победу. Несмотря на то что совместная команда концерна «Калашников» и Минобороны России выступала на этом чемпионате впервые, дебют российской команды оказался успешным: она заняла первое место в командном зачете и все три призовых места в личном.

Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией концерна «Калашников»: комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина. Участникам был предложен прикладной формат турнира, который предполагал выполнение пяти стрелковых упражнений в снаряжении и бронежилете.

Международный совет военного спорта (CISM) — одна из крупнейших спортивных организаций в мире после Международного олимпийского комитета и Международной спортивной федерации университетов. Отличительная особенность CISM в том, что организация объединяет только военных спортсменов. CISM является организатором важнейших международных спортивных мероприятий, включая Military World Games и World Military Cup.