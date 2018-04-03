Дженнаро Гаттузо: «Это будет матч „Интер“ — „Милан“, а не Спаллетти — Гаттузо»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не согласился с мнением, что миланское дерби будет состязанием двух тренеров. Он настаивает, что 4 апреля будет игра, в первую очередь, двух команд — «Милана» и «Интера».

— Нет никакого сравнения двух тренеров, — цитирует Football Italia Гаттузо. — У него была отличная футбольная карьера, и он замечательный знаток. Это будет игра «Милана» против «Интера», а не его против меня. Для меня просто честь встретиться с ним.

Завтра будет обычный «Милан», которому нравится вести игру. Для экспериментов нам нужно больше времени и ежедневной работы, мы не можем позволить себе делать это прямо сейчас. У «Интера» есть фланги, это их сила, поэтому мы должны быть осторожными.

Я счастлив, что никто не был доволен нашим недавним выступлением. Теперь нам нужно расти еще больше. Прямо сейчас у меня много хороших парней, но не чемпионов. Теперь мы постараемся еще выше поднять планку, повысить качество, рисковать и идти вперед.

Матч «Милан» — «Интер» в рамках 27-го тура серии А пройдет 4 апреля в Милане, начало — в 19.30 по московскому времени.