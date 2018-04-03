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Дженнаро Гаттузо: «После стольких лет дерби снова становится значимым»
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Дженнаро Гаттузо: «После стольких лет дерби снова становится значимым» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: АРФМ
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо ожидает, что матч с «Интером» будет сложным. Он отметил, что миланское дерби снова становится значимым.
"Интер" изменился за последние недели, они забили 10 голов и не пропустили ни одного, — цитирует Football Italia Гаттузо. — Они в хорошей форме, и некоторые игроки стали лучше. Мы также в форме, мы преуспели в матче с «Ювентусом» и, надеюсь, сможем повторить этот успех с «Миланом». Спустя годы дерби снова стало чем-то значительным.
Сейчас у нас другая атмосфера в команде, фанаты гордятся нами после каждой игры. Они уже побили рекорды по приобретению билетов, теперь нам нужно отплатить им хорошей игрой.
Это дерби, столкновение, в котором команда ниже в таблице часто выигрывает. «Интер» играет в хороший футбол. Они снова стали командой, которая так хорошо играла три месяца назад. Поэтому нам нужно быть лучше на техническом и тактическом уровне. Завтра будет сложная игра, как и все остальные.
Матч «Милан» — «Интер» в рамках 27-го тура серии А пройдет 4 апреля в Милане, начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию. «Интер» идет четвертым в турнирной таблице серии А, имея в активе 58 очков после 29 матчей. «Милан» с 50 очками занимает шестую строчку.
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