Главная команда ФК «Строгино» одержала верх над «Торпедо-Москва»

Главная команда футбольного клуба «Строгино» в контрольном матче со счетом 3:2 победила ФК «Торпедо-Москва». Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— Игра началась довольно резво: счет был открыт на 4-й минуте. Торпедовцы сравняли счет уже на 14-й минуте. На 61-й минуте желто-синие вышли вперед после отлично исполненного удара в исполнении Ларионова. А на 74-й минуте в ворота «Торпедо» был отправлен третий мяч. Строгинцы побежали вперед забивать еще, но почти сразу пропустили острую контратаку. В итоге — 3:2, — рассказал Евгений Михайлов

Напомним, в первом официальном матче весенней части первенства России главная команда футбольного клуба «Строгино» встретится с коллективом «Зоркий» из Красногорска. Игра состоится 7 апреля на стадионе «Янтарь» по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 26. Начало матча в 16.00.