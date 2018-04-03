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Главная команда ФК «Строгино» одержала верх над «Торпедо-Москва»
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Главная команда ФК «Строгино» одержала верх над «Торпедо-Москва» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Главная команда футбольного клуба «Строгино» в контрольном матче со счетом 3:2 победила ФК «Торпедо-Москва». Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.
— Игра началась довольно резво: счет был открыт на 4-й минуте. Торпедовцы сравняли счет уже на 14-й минуте. На 61-й минуте желто-синие вышли вперед после отлично исполненного удара в исполнении Ларионова. А на 74-й минуте в ворота «Торпедо» был отправлен третий мяч. Строгинцы побежали вперед забивать еще, но почти сразу пропустили острую контратаку. В итоге — 3:2, — рассказал Евгений Михайлов.
Напомним, в первом официальном матче весенней части первенства России главная команда футбольного клуба «Строгино» встретится с коллективом «Зоркий» из Красногорска. Игра состоится 7 апреля на стадионе «Янтарь» по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 26. Начало матча в 16.00.
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