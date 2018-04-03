Под мостом с надписью «Газель не проедет» впервые проехала «газель» (только оторвало кузов)

Под мостом на границе Шушар с надписью «Газель не проедет», или «Мостом глупости», как его прозвали в народе, впервые смогла проехать «газель». До этого под ним застряло около 140 машин. «Газель» проехала, но при этом грузовик лишился кузова.

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У «Моста глупости» есть собственный Твиттер, который существует с осени 2017 года, и сообщает о машинах, которые пытаются через него проехать. уже собрал больше 600 читателей.

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