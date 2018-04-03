Тревор Линден: Как болельщику мне нравилось наблюдать за тем, как играют Седины

Я испытываю смешанные чувства. Я рад за них, потому что понимаю, что они хорошо обдумали свое решение и на 100% уверены в своей правоте. Но как болельщику мне нравилось наблюдать за тем, как они играют. У них уникальный стиль. Я получал огромное удовольствие, видя, как они открываются, чувствуют друг друга. Мне будет не хватать этого

Ранее стало известно, что братья Седины решили завершить профессиональную карьеру.

Добавим, что «Ванкувер» выбыл из борьбы за плей-офф в текущем сезоне. Таким образом, 37-летние форварды проведут последнюю игру в НХЛ проведут в субботу против «Эдмонтон Ойлерз».