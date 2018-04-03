Конкурс «Земля талантов» на родине комсомольских строек

Второй по счёту региональный отборочный тур Всероссийского смотра «Земля талантов» состоялся в городе Старый Оскол. Конкурс, проходящий в этом году под темой «Я, ты, он, она — вместе целая страна», и посвящённый 100-летию Комсомольской организации, добрался до города ударных студенческих строек. Помогали организовать региональный отборочный тур активисты БРО ЛКСМ РФ при поддержке Управления культуры Белгородской области.

— В Белгородской области нет более комсомольского города, чем Старый Оскол. На территории Старооскольского и Губкинского городских округов проходили ударные Всесоюзные комсомольские стройки — строительство ОЭМК (Оскольского электрометаллургического комбината) и ЛГОКа ( Лебединского горно-обогатительного комбината ). И самим местом проведения Конкурса в городе стал ДК «Комсомолец», так радушно принявший всех участников, — поделилась своими впечатлениями в интервью СП секретарь ЦК ЛКСМ РФ, депутат Белгородской областной Думы от КПРФ Анастасия Байбикова.

На заявленные номинации «Вокал», «Хореография» и «Литературное чтение» откликнулись в этот раз не только юные таланты Белгородской области, но и соседней — Воронежской. Всего в Конкурсе приняли участие ребята и девчата из Белгорода, Белгородского района, Старого Оскола и округа, Чернянки, Шебекинского, Ивнянского, Яковлевского, Валуйского, Вейделевского и Ракитянского районов, города Воронежа. Общее количество участников, прибывших на отборочный концерт — 160 человек в возрасте от 7 до 17 лет.

В номинации «Вокал» первые места в разных возрастных категориях получили Софья Токарева, Маргарита Резниченко, Валерия Песоцкая, Илья Лубенцов, дуэт Полины Монаковой и Ирины Коновой, а также вокальный ансамбль «Солнышко». Среди танцоров лучшими стали образцовый самодеятельный хореографический коллектив «Радость», народный самодеятельный коллектив «Брависсимо», и снова Илья Лубенцов, блеснувший и в вокальном конкурсе.

— В номинации «Литературное чтение» были представлены множество стихотворений и отрывков из произведений, касающихся комсомольской отваги, чести, трудовых подвигов. Среди младшей группы, призовых мест были удостоены: Арина Саплина — лауреат 1 степени и Милана Семыкина, получившая Гран-при. Среди средней возрастной категории 1 место заняла Дарья Плохотнюк. Среди старших ребят лучшей стала Анна Антипова , — сказала руководитель проекта «Земля талантов» Надежда Воронцова.

Кто из победивших ребят будет представлять свой регион на финальных мероприятиях в Москве, выясниться летом, после завершения всех отборочных туров конкурса. Финал проекта состоится в сентябре в ОЗ комплексе «Снегири» Управделами Президента РФ.

Справка «СП»:

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» является одним из самых масштабных бюджетных смотров для детей и юношества. Организаторы ищут юных артистов во всех федеральных округах РФ. Самых талантливых приглашают на финальные мероприятия в Москву, где они имеют возможность выступить на большой сцене перед профессиональным жюри, получить богатейший опыт общения с конкурсантами из других областей России, а также пообщаться с известными мастерами культуры и искусств, которые курируют конкурс.

Реализация проекта осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Также постоянную поддержку смотру оказывают Коммунистическая партия РФ и Ленинский комсомол.