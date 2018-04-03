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Нижегородскому НИИ Биотехнологий исполнилось 5 лет
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Нижегородскому НИИ Биотехнологий исполнилось 5 лет 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Пятилетие отмечает НИИ Биотехнологий 3 апреля, сообщает пресс-служба Приволжского медицинского университета.
НИИ биомедицинских технологий был создан приказом ректора вуза 1 апреля 2013 года. На сегодняшний день в структуру НИИ входят восемь лабораторий и виварий, штат — 30 сотрудников. За четыре года учеными НИИ подготовлено 88 научных публикаций, более половины из них — в зарубежных изданиях. 26 февраля 2018 года НИИ биомедицинских технологий посетила министр здравоохранения РФ России Вероника Скворцова.
«За первые пять лет сформировался коллектив, который известен и российской научной общественности, и коллегам из других стран. Приятно, что узкий круг мировых ученых, которые занимаются этой проблематикой, высоко оценивают нашу работу по изучению глубинных основ онкологии; это то, что сейчас нужно нашему обществу», — отметил ректор ПИМУ Николай Карякин.
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