Нижегородскому НИИ Биотехнологий исполнилось 5 лет

Пятилетие отмечает НИИ Биотехнологий 3 апреля, сообщает пресс-служба Приволжского медицинского университета.

НИИ биомедицинских технологий был создан приказом ректора вуза 1 апреля 2013 года. На сегодняшний день в структуру НИИ входят восемь лабораторий и виварий, штат — 30 сотрудников. За четыре года учеными НИИ подготовлено 88 научных публикаций, более половины из них — в зарубежных изданиях. 26 февраля 2018 года НИИ биомедицинских технологий посетила министр здравоохранения РФ России Вероника Скворцова

«За первые пять лет сформировался коллектив, который известен и российской научной общественности, и коллегам из других стран. Приятно, что узкий круг мировых ученых, которые занимаются этой проблематикой, высоко оценивают нашу работу по изучению глубинных основ онкологии; это то, что сейчас нужно нашему обществу», — отметил ректор ПИМУ Николай Карякин.