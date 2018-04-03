Реконструкцию стадиона «Родина» к ЧМ‑2018 завершают в Химках

Стадион «Родина» в подмосковных Химках станет тренировочной базой для одной из команд участниц чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом, в настоящее время работы по реконструкции объекта находятся в завершающей стадии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Реконструкция стадиона проводится в соответствии с требованиями международной федерации футбола. После завершения всех работ здесь будут модернизированы раздевалки, появится пресс-центр, рассчитанный на сто представителей СМИ. Также организуют новые КПП, зоны досмотра, парковки, маршруты движения команд, усовершенствуют систему видеонаблюдения в рамках реализации программы «Безопасный регион», — говорится в сообщении.

В данный момент заканчивается чистовая отделка — готовность фасада составляет 99%, ведутся косметические работы. При устойчивой температуре начнется обустройство беговых дорожек. Идет подготовка к закупке монтируемого оборудования, мебели. Кроме того, близки к завершению работы по обустройству комментаторских позиций и кабин управления звуком и табло. Длину поля увеличили до 105 метров, что полностью соответствует требованиям FIFA.

Реконструкцию стадиона планируется завершить в апреле 2018 года. Объект находится на личном контроле руководителя муниципалитета.

«Наша задача — подготовить и сдать все объекты в срок. Уже сейчас работы на стадионе «Родина» в Химках подходят к завершающему этапу. Считаю, что мы справились с поставленными целями. Не стоит забывать и о комфорте пребывания журналистов и болельщиков на подобных тренировочных площадках. Все они являются частью большого праздника спорта, который пройдет уже этим летом. Важно помнить, что все спортивные объекты, построенные к чемпионату мира, прослужат еще много лет. Многие из этих арен станут тем местом, где юные атлеты делают первые шаги в спорте», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».