Эндрю Робертсон: «Ман Сити» — лучшая команда текущего чемпионата, без вопросов

Они претендуют на много трофеев в этом сезоне, и это может вызывать дополнительное давление. Мы выступаем в Лиге чемпионов, выступаем заслуженно и находимся точно в той же позиции, что и «Манчестер Сити».

Мы с Садьо (Мане), вероятно, сыграем слева. Надеюсь, мы быстро вернемся на свои позиции, если потеряем мяч. Но мы играем дома и должны расположить к себе болельщиков. Если у меня будет возможность подключиться в атаку и создать острый момент, я это сделаю, — передает слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 4 апреля на поле стадиона «Энфилд» в Англии, а ответная игра пройдет в Манчестере 10 апреля.