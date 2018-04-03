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Эндрю Робертсон: «Ман Сити» — лучшая команда текущего чемпионата, без вопросов
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Эндрю Робертсон: «Ман Сити» — лучшая команда текущего чемпионата, без вопросов 

Советский спорт 1 час назад
Они претендуют на много трофеев в этом сезоне, и это может вызывать дополнительное давление. Мы выступаем в Лиге чемпионов, выступаем заслуженно и находимся точно в той же позиции, что и «Манчестер Сити».
Мы с Садьо (Мане), вероятно, сыграем слева. Надеюсь, мы быстро вернемся на свои позиции, если потеряем мяч. Но мы играем дома и должны расположить к себе болельщиков. Если у меня будет возможность подключиться в атаку и создать острый момент, я это сделаю, — передает слова Робертсона официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 4 апреля на поле стадиона «Энфилд» в Англии, а ответная игра пройдет в Манчестере 10 апреля.
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