Ещё
На трассе «Фонтаны» обустроят автомобильную парковку на 250 мест
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе «Фонтаны» обустроят автомобильную парковку на 250 мест 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
При подходе к лыжной трассе на Древлянке также планируется обустроить тротуары и лестницы.
Лыжную трассу «Фонтаны» в карельской столице ждет благоустройство. Как сообщает пресс-служба городской администрации, контракт с проектировщиками будет заключен до 25 апреля.
В проектно-сметной документации пропишут работы по техническому подключению к электросетям, обустройству автопарковки на 250 мест, тротуаров и лестничных конструкций при подходе к трассе, а также монтаж административного здания.
Предложение по обустройству трассы «Фонтаны» разработало муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта». Уточняется, что это предложение набрало максимальное количество голосов в рейтинговом голосовании в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Андрей Тихонов: Поле бережем – даже сами не тренируемся Дзюба и старцы. Колонка Николая Яременко CNN: новая улика указывает на участие Кремля в деле Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов21
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Голый заезд22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение