На трассе «Фонтаны» обустроят автомобильную парковку на 250 мест

При подходе к лыжной трассе на Древлянке также планируется обустроить тротуары и лестницы.

Лыжную трассу «Фонтаны» в карельской столице ждет благоустройство. Как сообщает пресс-служба городской администрации, контракт с проектировщиками будет заключен до 25 апреля.

В проектно-сметной документации пропишут работы по техническому подключению к электросетям, обустройству автопарковки на 250 мест, тротуаров и лестничных конструкций при подходе к трассе, а также монтаж административного здания.

Предложение по обустройству трассы «Фонтаны» разработало муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта». Уточняется, что это предложение набрало максимальное количество голосов в рейтинговом голосовании в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».