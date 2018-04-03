Маркьонне: Формула-1 должна всё упрощать и говорить на языке молодёжи

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне в очередной раз посетовал на нынешнее руководство Формулы-1, посоветовав боссам чемпионата научиться общаться с аудиторией на языке молодёжи.

«Когда кто-то покупает новый компьютер, он не спрашивает о количестве процессоров. Он просто ценит его быструю работу. Если я начну рассказывать как заставить работать двигатель, то это займёт несколько часов и всем станет скучно. Мы должны упрощать вещи для общественности и это то, что необходимо сделать.

Регламент слишком сложен. Нам же нужно открывать двери людям, особенно молодёжи. Это та задача, которой должно заниматься руководство. Необходимо привлечь молодую аудиторию, говорить на языке молодёжи и обратить внимание на цифровые технологии", — цитирует функционера Bloomsmag.