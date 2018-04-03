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В Подмосковье 5 апреля проведут национальный финал чемпионата по управлению бизнесом
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В Подмосковье 5 апреля проведут национальный финал чемпионата по управлению бизнесом 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge состоится 5 апреля 2018 года на площадке дома правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.
«Пятого апреля 2018 года заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев примет участие в национальном финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge», — говорится в сообщении.
В суперфинале будут соревноваться 16 сильнейших команд, которые будут бороться за титул чемпиона России в профессиональной и студенческой лигах. Лучшая управленческая команда по итогам финала получит возможность участия в международном финале Global Management Challenge, который пройдет 16-18 апреля 2018 года в Дубае (ОАЭ), где сразится за право называться лучшей управленческой командой мира.
В составе команд суперфинала примут участие сборные команды победителей Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй». Победители Кубка «Управляй», участвующие в суперфинале национального финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge представляют широкую географию, в том числе среди них студенты Дзержинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
За день перед суперфиналом на площадке «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив в Кубке регионов сразится 31 команда студенческой и профессиональной лиг из 19 регионов.
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