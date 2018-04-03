В Выксе мошенница подменила деньги пенсионерки на фальшивки

Выксунские полицейские разыскивают мошенницу, которая обманом похитила у пенсионерки 4500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказала стражам порядка сама потерпевшая, несколько дней назад около одного из домов на улице Челюскинцев к ней подошла незнакомка, которая представилась социальным работником. Введя пожилую женщину в заблуждение, она предложила ей обменять деньги. Только затем пенсионерка обнаружила, что полученные ей купюры оказались фальшивыми. Она немедленно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские принимают все меры, направленные на установление личности и задержаие злоумышленницы.

Напомним, аналогичный случай произошел недавно в Нижнем Новгороде. Мошенники похитили у пенсионера 10 тысяч рублей, обменяв их на билеты «банка приколов».