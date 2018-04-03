Волгоградские поисковики собирают деньги на гробы

Поисковики Светлоярского района Волгоградской области объявили о сборе денег на гробы для перезахоронения погибших советских солдат. Добровольцы рассказывают, что идти в народ им пришлось из-за безденежья местной администрации.

— Наш поисковый отряд «Курган» существует 10 лет — за это время администрация Светлоярского района не выделила нам ни копейки на перезахоронение поднятых из земли бойцов, — рассказывает командир отряда Алексей Медведев . — До этого мы как-то сводили концы с концами, собирали помощь у друзей и предпринимателей. В этом году ситуация стала патовой: просить денег на гробы у родственников погибших было бы просто кощунственно. Нам не смогут помочь и коллеги: разве что приедут и сами сколотят эти самые гробы. Но даже на материалы нам требуется 7 тысяч рублей.

По словам Алексея Медведева, 7 мая на мемориальном кладбище они перезахоронят останки 25 погибших солдат.

— Одиннадцать из них были офицерами, — комментирует руководитель поискового отряда. — На траурную церемонию приедут родственники трех бойцов: мы будем встречать жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Брянска и Уссурийска. Естественно, что все должно пройти на очень достойном уровне.

Деньги на захоронение погибших во время войны бойцов должна выделять администрация, уверен председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Андрей Орешкин

— По закону об увековечении памяти погибших вся траурная церемония лежит на плечах районных администраций, которые, к сожалению, никогда не были богатыми, — комментирует Андрей Орешкин. — Скажем, в каком-нибудь хуторе Клетского района денег на перезахоронение нет. Их нет и в Городищенском районе, и все же мы предаем земле по тысяче погибших советских солдат. Тем более, что сейчас вложить свои деньги могут и спонсоры, и даже представители политических партий.

Волгоградский поисковик добавляет, что за отказ в финансировании на администрацию района можно подать в суд.

— Они должны не только оплатить церемонию, но и выделить место на кладбище, — утверждает Андрей Орешкин. — Возможно, руководителю поискового отряда сказали нет, и он решил, что ничего не добьется. Но все же нужно предупредить: если вы не справляетесь со своими обязанностями до какого-то конкретного дня, мы будем решать вопрос по-другому. Стоит обращать внимание на законы, в которых все очень детально прописано. Хотя и в них есть много недочетов.

Дозвониться до администрации Светлоярского района пока не удалось.

Траурная церемония пройдет в поселке Привольный Светлоярского района 7 мая.