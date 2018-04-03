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Полузащитник «Реала» Эдегор выбыл до конца сезона
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Полузащитник «Реала» Эдегор выбыл до конца сезона 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», в текущем сезоне на поле больше не выйдет. Об этом сообщает пресс-служба «Херенвена», где 19-летний норвежец находится в аренде. Договор рассчитан до июня.
Мартин Эдегор получил травму в матче 29-го тура Эредивизии с «Хераклесом» (2:1). Хавбек покинул поле на 60-й минуте. В ходе обследования врачи выявили у игрока перелом плюсневой кости.
В нынешнем сезоне Эдегор принял участие в 24 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
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