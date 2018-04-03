Полузащитник «Реала» Эдегор выбыл до конца сезона

Полузащитник Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу» , в текущем сезоне на поле больше не выйдет. Об этом сообщает пресс-служба «Херенвена», где 19-летний норвежец находится в аренде. Договор рассчитан до июня.

Мартин Эдегор получил травму в матче 29-го тура Эредивизии с «Хераклесом» (2:1). Хавбек покинул поле на 60-й минуте. В ходе обследования врачи выявили у игрока перелом плюсневой кости.

В нынешнем сезоне Эдегор принял участие в 24 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.