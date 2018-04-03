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Эрнесто Вальверде: Чтобы одолеть «Рому», мы должны показать выдающийся футбол
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Эрнесто Вальверде: Чтобы одолеть «Рому», мы должны показать выдающийся футбол 

Советский спорт 1 час назад
— Если вы следили за тем, как «Рома» играла в группе, вряд ли вас удивляет, что они пробились так далеко. Они надежно действуют в обороне и обладают интересными вариантами в атаке. Это очень привлекательное четвертьфинальное противостояние!
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Насколько я знаю, статус фаворита ничего не значит. Он не определяет результата. Все в руках команд. Чтобы одолеть «Рому», мы должны показать выдающийся футбол.
Я очень надеюсь, что на трибунах «Камп Ноу» соберется огромное число болельщиков. Хочется, чтобы они поддерживали и гнали нас вперед так же, как это было в матче с «Челси», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА
Напомним, что первый матч между «Барселоной» и «Ромой» состоится 4 апреля на поле стадиона «Камп Ноу» в Испании, а ответная игра пройдет в Риме 10 апреля.
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