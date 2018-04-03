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Dragon Army покинули два игрока и тренер
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Dragon Army покинули два игрока и тренер 

CyberSport.ru 1 час назад
Dragon Army не продлила соглашения с лесником Каспером Cboi Симонсеном и мидером Маркусом xPriskornet Прискорном. Свободным агентом также стал тренер команды Кристоффер Koifish Кристенсен. Организация объявила об этом во «ВКонтакте». DA начала искать им замену: организация опубликовала список требований к потенциальным кандидатам. Cboi, xPriskornet и Koilfish присоединились к Dragon Army в начале 2018 года. Команда завершила весенний сплит LCL на пятом месте со статистикой 7:7 и сохранила место в лиге.
Dragon Army
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