Dragon Army покинули два игрока и тренер

Dragon Army не продлила соглашения с лесником Каспером Cboi Симонсеном и мидером Маркусом xPriskornet Прискорном. Свободным агентом также стал тренер команды Кристоффер Koifish Кристенсен. Организация объявила об этом во «ВКонтакте». DA начала искать им замену: организация опубликовала список требований к потенциальным кандидатам. Cboi, xPriskornet и Koilfish присоединились к Dragon Army в начале 2018 года. Команда завершила весенний сплит LCL на пятом месте со статистикой 7:7 и сохранила место в лиге.

Dragon Army

Владислав «BOSS» Фомин Эмиль «Pooh» Алиев Максим «JestkuiMax» Филипенко